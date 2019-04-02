فرار سجين من مستشفى الناظور .. ومصالح الدرك الملكي تعتقله في زمن وجيز

هبة بريس : وجدة

تمكنت سرية الدرك الملكي لمدينة سلوان، عشية الاثنين فاتح أبريل الجاري، من اعتقال السجين الفار من المستشفى الحسني بالناظور، بعدما كان يتلقى العلاجات الضرورية جراء خوضه إضرابا عن الطعام بالسجن المحلي بسلوان.

حالة هروب السجين إستنفرت مختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم، عجلت بتوقيف المعني بالأمر في أقل من 12 ساعة بمدينة سلوان بعد كمين محكم من طرف مصالح الدرك الملكي، حيث ستتم إحالته على أنظار النيابة العامة لمتابعته بتهمة الفرار، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

للإشارة، فالسجين الفار كان متابعا بخمس سنوات سجنا بتهمة السرقة الموصوفة.

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