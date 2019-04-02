إقبال كبير على أول متاجر بيع الحشيش في كندا‎

هبة بريس - وكالات

فُتح أول المتاجر الخاصة لبيع الحشيش في ”أنتاريو“ الإثنين مستقطبًا أعدادًا كبيرة من المستهلكين في هذه المنطقة الأكثر تعدادًا بالسكان في كندا، بعد حوالي 6 أشهر من تشريع استخدام هذا النوع من المخدرات لغايات الترفيه.

ومنذ تشريع هذا الاستهلاك في 17 أكتوبر الماضي، لم يكن بإمكان سكان أنتاريو التزود بالحشيش سوى من خلال طلبها عبر الإنترنت من شركة توزيع حكومية.

وفي تورنتو، انتظر عشرات الأشخاص طوال الليل قبالة المتجر الوحيد في هذه المدينة الكبرى التي تعد حوالي 3 ملايين نسمة وفُتحت أبوابه الإثنين.

وقالت إحدى هؤلاء الزبائن واسمها ستيفاني: ”من المذهل التمكن من شراء الحشيشة في متجر من دون التعرض لملاحقات بعدما بات ذلك قانونيًا“، مشيرة إلى أنها انتظرت 12 ساعة أمام متجر ”هاني بوت“.

وفي أوتاوا، قال مشترٍ إنه انتظر ساعتين في البرد ليكون أول زبون في متجر ”فاير أند فلاور“ في وسط المدينة.

وأوضح مدير المتجر تريفور فينكوت أن ”هذه بداية البيع بالتجزئة في أنتاريو أكبر الأسواق الكندية، لذا لدينا آمال كبيرة لمتجرنا“.

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