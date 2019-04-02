رئيس أكبر اتحاد كرة قدم في العالم “يستقيل”

هبة بريس - وكالات

ذكرت النسخة الإلكترونية من مجلة “دير شبيغل”، أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد جريندل، سيستقيل الثلاثاء.

ويتعرض جريندل، الذي تولى رئاسة أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء في 2016، لضغط متزايد بسبب تقارير تتعلق بدخله من شركة تابعة للاتحاد الألماني وهدية تلقاها من زميل أجنبي، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتشير توقعات إلى أن نائبا الرئيس راينر كوخ ورينهارد روبال، سيتوليان منصب الرئيس فور تقدم جريندل باستقالته رسميا.

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