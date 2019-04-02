الباييرن يجدد رغبته في التعاقد مع زياش

هبة سبور

كشفت وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي البافاري بايرن ميونيخ ابدت رغبتها من جديد في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي أجاكس أمستردام , والذي يواصل رسم اللوحات الرائعة في الملاعب الأروبية والهولندية .

وأشارت المصادر، أن الفريق البافاري، يستعد لبدء المفاوضات مع نظيره الهولندي، خاصة أن مارك أوفر مارس المدير الرياضي للأجاكس، كشف في تصريحات أخيرة، أن زياش يدخل قائمة المغادرين للفريق مع نهاية الموسم الحالي

ومن المحتمل جدا أن يكون زياش بديل أرين روبن الذي سيغادر البايرن مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

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