الباييرن يجدد رغبته في التعاقد مع زياش

نُشر بتاريخ :  2019-04-02 - 11:11
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

كشفت وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي البافاري بايرن ميونيخ ابدت رغبتها من جديد في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي أجاكس أمستردام , والذي يواصل رسم اللوحات الرائعة في الملاعب الأروبية والهولندية .

وأشارت المصادر، أن الفريق البافاري، يستعد لبدء المفاوضات مع نظيره الهولندي، خاصة أن مارك أوفر مارس المدير الرياضي للأجاكس، كشف في تصريحات أخيرة، أن زياش يدخل قائمة المغادرين للفريق مع نهاية الموسم الحالي

ومن المحتمل جدا أن يكون زياش بديل أرين روبن الذي سيغادر البايرن مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بالفيديو : نبش قبر جده وأخرج جمجمته احتفالاً بلقب دوري بالارجنتين !

تُوّج نادي راسينغ كلوب بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخه بعد…