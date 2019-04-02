مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية لافتتاح الدورة الاستثنائية

نُشر بتاريخ :  2019-04-02 - 11:49
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هبة بريس

يعقد مجلس المستشارين يوم الخميس 04 أبريل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن عقد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.

وأضاف البلاغ أن الجلسة العمومية لافتتاح الدورة الاستثنائية ستنطلق في الساعة الحادية عشرة صباحا يليها مباشرة عقد جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.

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