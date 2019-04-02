محكمة الاستئناف بأكادير تبرئ القيادي التجمعي بودلال من تهمة ” الفساد الانتخابي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن محكمة الاستئناف بأكادير ، قد برأت صباح اليوم الثلاثاء 2 ابريل الحاري ، القيادي التجمعي محمد بوهدود بودلال من تهمة ” الفساد الانتخابي” .

هذا وكانت المحكمة الدستورية بالعاصمة الرباط، قد أرجعت في وقت سابق ملف التجمعي بودلال للتداول من جديد لدى محكمة الاستئناف بأكادير، قبل ان تقضي ببراءته من التهم المنسوبة له.

وكان التجمعويون بتارودانت وسوس، قد تنفسوا الصعداء بعد إعلان خبر الحكم الصادر في حق المنسق الجهوي السابق للتجمع الوطني للاحرار والبرلماني عن الحزب بدائرة تارودانت الجنوبية ، الصادر عن محكمة النقض في 4 دجنبر من السنة الماضية، والقاضي بقبول طلب المعني بخصوص الطعن الذي تقدم به في الحكم القضائي الصادر في حقه في ملف عدد 21958 /6/3/2016 بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد (1445)، ذات المحكمة قضت بقبول إعادة النظر والرجوع في قرار محكمة النقض موضوع الطعن، وبنقض وإبطال القرار ألاستئنافي وإحالة القضية على استئنافية أكادير للبث من جديد في موضوع المتابعة .

هذا وكان مصير بودلال الحزبي على المحك ، بعد متابعته بتهمة الفساد الانتخابي عقب انتخابات مجلس المستشارين، حيت صدر في حقه بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، والحكم ب 50 ألف درهم مع منعه من الترشح لولايتين.

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