قرارت حكومة العثماني تدفع الأطباء لارتداء وزرات سوداء و مقاطعة العمليات الجراحية‎

هبة بريس – الدار البيضاء

يبدو أن حدة الاحتقان التي تعيشها مسشتفيات المملكة ستشهد المزيد من التصعيد في ظل العلاقة المشتنجة و الهوة الكبيرة التي أضحت بين حكومة العثماني و الوزارة الوصية من جهة و بين الأطباء و الممرضين من جهة ثانية.

و في هذا الصدد، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدء المرحلة الخامسة من خطواتها التصعيدية و ذلك من خلال الدعوة لإضراب وطني يومي 29 و 30 أبريل بمختلف مستشفيات المملكة.

و تأتي هاته الخطوة التصعيدية بشل حركة المستشفيات المغربية في ظل ما اعتبرته النقابة تجاهل الحكومة لملفها المطلبي، حيث تقرر أن ينظم إضراب وطني يومي 29 و30 أبريل الحالي، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إلى جانب خطوة “الحداد الدائم” لطبيب القطاع العام بدءا من فاتح أبريل، وذلك عبر ارتداء البذلة السوداء عوض البيضاء.

و بالإضافة لهاته الخطوات التصعيدية، قررت النقابة خوض إضراب وطني ثانٍ يومي 2 و3 ماي المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، متوعدة بتنظيم مسيرة وطنية لم تعلن بعد تاريخها، ومشددة على مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0