دراسة : العائلات تمضي نصف وقتها خلال العشاء مشتتة الإهتمام بسبب الأجهزة الإلكترونية

هبة بريس - وكالات

أظهرت دراسة نشرت على الموقع الإلكتروني لجامعة إلينوي، أنه عندما تجتمع العائلات على العشاء، فإن نصف وقتها يتشتت بسبب الأجهزة الإلكترونية والألعاب وبعض المهام التي تأخذهم جسديا أو عقليا خارج نطاق مائدة الطعام.

واختبرت الدراسة الأعمال الروتينية لـ109 عائلة خلال وقت العشاء، وآثار وجود الأب وأنواع مختلفة من عوامل تشتيت الإهتمام وأثرها على الأم وتفاعلها مع أطفالها قبل سن المدرسة.

وأوضحت الدراسة أن من بين عوامل تشتيت الإهتمام تلك المرتبطة بالتكنولوجيا مثل ضبط إعدادات الأجهزة الإلكترونية، أو استخدام التلفاز وغيره من الأجهزة الإلكترونية، أو اللعب مع الحيوانات الأليفة، أو ألعاب أو أشياء أخرى، وعوامل تشتيت انتباه تتعلق بالأطعمة، أو مغادرة مائدة الطعام لأسباب مختلفة، مثل الذهاب للحمام أو العمل.

ووجد الباحثون أن وقت العائلة على طاولة الطعام يستغرق نحو 17 دقيقة بالمعدل، وأن الآباء والأمهات يقضون نفس الوقت تقريبا، وهو 10 بالمئة إلى 9 بالمئة على التوالي، مشغولين بعوامل تشتيت أخرى تتعلق بالأطعمة، مثل جلب الصحون أو رفعها، أو الأواني الأخرى اللازمة لوجبة الطعام.

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