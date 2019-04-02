بالفيديو .. “العربية للطيران المغرب” تعزز عرضها انطلاقا من الدارالبيضاء وطنجة

هبة بريس

تواصل العربية للطيران المغرب، الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة بالمنطقة، تعزيز وتنويع شبكتها الدولية انطلاقا من المغرب. وتعلن الشركة عن إطلاق خمسة خطوط جديدة في موسم الصيف انطلاقا من الدار البيضاء وطنجة ، مايوفر لركابها المزيد من الخيارات إلى فرنسا وأوروبا.

اعتبارا من 1 أبريل ، سيكون بإمكان الزبائن حجز رحلات من الدار البيضاء إلى براغ وبيزا ولشبونة وتونس. وسيتم تأمين الرحلات وفقًا للبرنامج التالي:

الدارالبيضاءـ لشبونة

الأربعاء

الذهاب: الاقلاع: 14:40 ـ الوصول: 16:10

الإياب: الاقلاع: 16:55ـ الوصول: 18:20

الجمعة

الذهاب: الاقلاع: 18:45 ـ الوصول: 20:15

الإياب: الاقلاع: 21:15 ـ الوصول: 22:40

الأحد

الذهاب: الاقلاع: 18:40 ـ الوصول: 20:10

الإياب: الاقلاع: 21:00 ـ الوصول: 22:25

الدارالبيضاء ـ براغ

الاثنين والخميس

الذهاب: الاقلاع: 14:50 ـ الوصول: 19:40

الإياب: الاقلاع: 20:30 ـ الوصول: 23:35

الدار البيضاء – بيزا

الاثنين والخميس

الذهاب: الاقلاع: 07:00 ـ الوصول: 11:00

الإياب: الاقلاع: 11:50 ـ الوصول: 13:50

الدارالبيضاء ـ تونس العاصمة

الأربعاء

الدهاب: الاقلاع: 09:30 ـ الوصول: 11:50

الإياب: الاقلاع: 12:50 ـ الوصول: 15:35

الجمعة

الدهاب الاقلاع: 06:10 ـ الوصول: 08:30

الإياب الاقلاع: 09:30 ـ الوصول: 12:15

الأحد

الذهاب: الاقلاع: 08:05 ـ الوصول: 10:25

الإياب: الاقلاع 11:25 ـ الوصول: 14:10

وانطلاقا من طنجة ، سيكون بإمكان الركاب أيضًا السفر إلى مدينة ليون لأول مرة ، بدءًا من 1 أبريل وفقًا للجدول التالي:

طنجة ـ ليون

الاثنين والخميس

الذهاب: الاقلاع: 17:10 ـ الوصول: 20:40

الإياب: الاقلاع: 21:25 ـ الوصول: 22:50

بالإضافة إلى هذه الرحلات الخمسة الجديدة ، عززت العربية للطيران المغرب شبكتها الحالية هذا الصيف بإضافة رحلات إضافية إلى بروكسل من طنجة والناظور وفاس والدار البيضاء ، ونحو برشلونة من طنجة والناظور والدار البيضاء وإلى لندن من طنجة ، وإلى مدريد من طنجة ،و إلى باريس من طنجة وفاس ، وإلى ليون من الدار البيضاء وفاس ، وإلى مونبلييه من مراكش وفاس والناظور.

تجدر الإشارة إلى أن العربية للطيران المغرب طورت في عام 2018 شبكة من 11 خطا داخليًا تربط أكادير بالرباط وفاس وطنجة ومراكش بفاس و طنجة والداخلة وزاكورة وفاس إلى الراشيدية ومن طنجة إلى الناظور والدار البيضاء إلى الناظور والداخلة.

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