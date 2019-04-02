رمال سيدي رحال المنهوبة تخرج المهنيين للاحتجاج ضد الباشا و مسؤولي المنطقة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

ثارت حفيظة المهنيين بمنطقة سيدي رحال الشاطئ التابعة إداريا لإقليم برشيد، و ذلك بعد أن نظم سائقو شاحنات نقل الرمال بحر هذا الأسبوع وقفة احتجاجية أمام باشوية سيدي رحال الشاطئ.

و تعود أسباب هاته الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها السائقون أمام باشوية سيدي رحال للتساهل غير المبرر مع سرقة رمال شاطئ المنطقة و التي يستبيحها عدد من محترفي سرقة الرمال في تواطؤ مفضوح مع بعض المسؤولين.

و أكد عدد من المهنيين أن مسؤولي المنطقة تحولوا في ظرف وجيز لأغنياء يراكمون ثروات كبيرة بفضل عملياتهم غير القانونية حيث أصبحوا يمتلكون الكثير من العقارات و المقاهي و المطاعم الفخمة و منهم من أضحى مقاولا و منعشا عقاريا بين ليلة و ضحاها.

و أوضح ذات المحتجون الذين ركنوا شاحناتهم أمام بوابة باشوية سيدي رحال خلال الوقفة أن سرقة الرمال من الشاطئ تتم على مدار ساعات اليوم ، ليلا ونهارا، دون أن يتحرك الباشا و لا باقي المسؤولين المباشرين عن هذا الأمر رغم الشكايات المتكررة التي يتلقونها بخصوص هاته الظاهرة.

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