لماذا لا يدافع بنكيران عن تعريب المواد العلمية في الجامعات؟

لبنى أبروك – هبة بريس

هاجم رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، حكومة سعد الدين العثماني، بسبب القانون الاطار 51.17 الخاص بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم والبحث العلمي.

بنكيران، وفي حديثه عبر بث مباشر نشره مساء الأحد، بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعا الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الى الامتناع عم التصويت على القانون المذكور الذي ينص على اعتماد الفرنسية لتدريس اللغات العلمية بالتعليم الابتدائي.

واعتبر بنكيران، أن اعتماد اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية بالتعليم العمومي، من شأنه الإساءة لهوية وثقافة وصورة البلد، متهما ما سماه ب”اللوبي الاستعماري الفرنسي” بالوقوف وراء هذا المشروع.

بنكيران، الذي دعا العثماني الى الاستقالة احتجاجا عن تمرير هذا القانون، لم يفكر في الاستقالة من قبل بسبب تمرير العشرات من القوانين التي دمرت التعليم والصحة والشغل، وأثارت سخط العمال والموظفين والشباب وجميع فئات المجتمع.

بنكيران، الذي يدافع بشراسة عن الإبقاء عن اللغة العربية في تدريس المواد العلمية بالتعليم الأولي العمومي، كان من الأجدر والأولى أن يدافع خلال قيادته للحكومة وبعد انسحابه منها على اعتماد العربية في تدريس نفس المواد بالجامعات.

ما يعرفه بنكيران ويتعمد تجاهله، أن الطالب وبعد اكماله المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، يكون قد اكتسب معلومات ومعطيات مهمة حول المواد العلمية، لكن باللغه العربية، غير أنه يصطدم بالواقع المرير الذي يفرض عليه تتبع دراسة الشعب والمسالك العلمية جامعيا باللغة الفرنسية.

ما يعرفه بنكيران، أن الطالب المغربي يجد نفسه بعد التحاقه بالدراسات الجامعية، والتخصص بالشعب العلمية، أمام تحديين كبيرين، يتمثلان في عدم إتقان “الأغلبية” للغة الفرنسية وجهلهم لترجمة المصطلحات العلمية باللغات الاجنبية من جهة، وصعوبة المواد الجديدة استحالة النجاح فيها منذ الدورات الأولى من جهة أخرى.

ما يعرفه بنكيران، أن الطالب المغربي المنتمي لأسرة بسيطة، والذي تابع دراسته الابتدائية والاعدادية والثانوية بالمؤسسات العمومية، يواجه الأمرين بعد التحاقه بالاسلاك الجامعية، عكس الطالب “ابن البرلماني والوزير ورجل الاعمال” الذي درس منذ نعومة أغلب المواد باللغة الفرنسية واكتسب أبجديات وقواعد اللغة.

قد نتفق مع بنكيران، في موقفه الداعي إلى منع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في التعليم الأولي العمومي، لكننا نطالبه بالدفاع أيضا عن تعريب تدريس هذه المواد في المراحل الجامعية، ومساعدة الطلبة على فهم واستيعاب دروسهم والحصول على نتائج ايجابية، وضمان عدم مواجهة شبح البطالة، والاحتجاج أمام قبة البرلمان.

قد نتفق مع بنكيران، في موقفه الداعي إلى منع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في التعليم الأولي العمومي، لكننا نطالبه أيضا بعدم اعتماد “لغه المستعمر” كما يسميها في تدريس التلاميذ بالمدارس الخصوصية التابعة له أو “المملوكة لزوجته”.

قد نتفق مع بنكيران، في رغبته بالعودة الى اثارة الجدل وخلق الضجة، لكننا نطالبه بمراجعة مواقفه “المتناقضة” والكف عن استغلال القضايا المهمة والتدخل بالملفات التي كانت تحت يديه سابقا وأبان عن فشله وسلبيته في تسييرها وتدبيرها .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1