بعد طول انتظار.. شراكة الوزارة الوصية تسهم في مشروع المركب الثقافي ببرشيد‎

هبة بريس – الدار البيضاء

لطالما انتظر سكان مدينة برشيد و بالأخص شبابها و فعالياتها الجمعوية إحداث مركب ثقافي بمواصفات عالية بالمدينة يحتضن فلذاتهم و يؤطر مواهبهم و يفجرون من خلاله ملكاتهم و مهاراتهم.

و بعد طول انتظار يبدو أن مشروع إحداث مركب ثقافي بمواصفات عالية بمدينة برشيد لم يعد سوى مجرد وقت لا أقل و لا أكثر و ذلك بعد أن توصل رئيس المجلس الجماعي لاتفاق مع وزارة الثقافة و الاتصال في هذا الخصوص.

و أفضى لقاء مثمر سابق جمع بين عبد الرحيم الكميلي رئيس المجلس الجماعي لبرشيد و محمد الأعرج وزير الثقافة و الاتصال لعقد شراكة سيتم بموجبها إخراج مشروع المركب الثقافي الكبير لحيز الوجود بالمدينة.

و موازاة مع ذلك، ستكون الدورة الاسثتنائية التي دعا لها المجلس الجماعي للمدينة على موعد مع دراسة هذا المشروع ضمن النقطة الثانية التي تم تحديدها في جدول أعمال الدورة و التي ستعقد بداية الأسبوع القادم بإحدى قاعات المدينة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0