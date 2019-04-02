محلل سياسي: “10 دراهم كونيكسيون ثمن لايف بنكيران أجلت جلسة التصويت على قانون التعليم”

هبة بريس - الرباط

سخر الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، من تأجيل جلسة التصويت على قانون التعليم لبومين متتالين:

وقال الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”10 دراهم ديال الكونيكسيون ثمن لايف بنكيران اجلت جلسة التصويت على قانون التعليم البارح واليوم، ودفعت العثماني للتراجع على التزامه بالتصويت بالاجماع، ورمت في قمامة الازبال 3 اشهر من التفاوض والتوافق وجعلت الدورة الاستثنائية للبرلمان المحمية بالفصل 66 من الدستور بدون معنى ولا جدوى منها.”

هذي هي “حكومة الكارطون”، يقول الشرقاوي، و”برلمان الرغوة ومواقف الصابون، قبل أن يسترسل بالقول:” تصوروا كن دار بنكيران 100 درهم ديال الكونيكسيون راه يطيح بها الدستور والحكومة والبرلمان والقايد صالح حتى هو.”

وختم المحلل السياسي، تدوينته قائلا:”يبدو والله اعلم ان العثماني خصو يبقى ياخذ الاذن من بنكيران وحركة التوحيد والاصلاح قبل ما يدير اي التزام لتجنب السقوط في هذا الحرج الذي يسيء اليه”.

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