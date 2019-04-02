بتكليف من الملك .. المالكي يحضر حفل تنصيب الرئيس السينغالي

هبة بريس

يمثل رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بدكار، في مراسيم تنصيب الرئيس السنغالي السيد ماكي سال.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، “يتشرف السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مراسيم تنصيب فخامة الرئيس السنغالي السيد ماكي سال يوم الثلاثاء 02 أبريل 2019 بعاصمة جمهورية السنغال دكار”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيد ماكي سال، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية السنغال، أعرب من خلالها جلالته، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد ماكي سال بكامل التوفيق في هذه الولاية الجديدة.

واعتبر جلالة الملك أنه بإعادة انتخاب فخامة الرئيس ماكي سال منذ الدور الأول، عبر الشعب السنغالي الشقيق عن التقدير الكبير لما يتحلى به فخامته من خصال رفيعة، ولما يبذله من جهود حثيثة لتحقيق ما يصبو إليه من نهضة اجتماعية واقتصادية، وحرصه على تأكيد دعمه للاختيارات السياسية للرئيس، وتثمينه لما راكمه البلد من منجزات هامة، في ظل قيادته.

وبخصوص العلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، أكد جلالة الملك في هذه البرقية، يضيف البلاغ، أن “المغرب والسنغال لا يرتبطان بشراكة استثنائية فحسب، بل تجمعهما، أيضا وعلى الخصوص، أواصر تاريخية قوامها الأخوة والصداقة والتضامن الفاعل”.

واعتبارا لما يوليه جلالته من أهمية لتوطيد هذه العلاقات المتميزة، أكد جلالة الملك لفخامته حرص جلالته القوي والراسخ على مواصلة العمل، سويا، للسير قدما في تعزيز الشراكة المغربية السنغالية والمضي بها إلى أعلى المستويات، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقارة.

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