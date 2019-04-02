اعتقال مدرس يشتبه في تسميمه 23 طفلا في روضة أطفال

أعلنت السلطات الصينية، أمس الاثنين، إلقاء القبض على مدرس يشتبه في قيامه بتسميم 23 طفلا في روضة أطفال بمقاطعة خنان وسط الصين.

وحسب ما أفاد الإعلام الصيني، اليوم الثلاثاء، فقد تعرض أطفال روضة “منغمنغ” في مدينة جياوتسو، بمقاطعة خنان، لتسمم غذائي يوم 27 مارس، حيث عانى الأطفال من تقيئات وفقدان الوعي بعد تناولهم وجبة أكل في روضهم.

ووفقا للتحقيق الأولي، كان سبب التسمم يعود إلى مادة نتريت الصوديوم، وهي مادة حافظة كيميائية، أحضرها معلم ي دعى وانغ ووضعها في غذائهم، حسب المصدر ذاته. ويجري حاليا التحقيق في دوافع إقدام المدرس على هذا الفعل الإجرامي.

ومادة نتريت الصوديوم من المواد التي تضاف للأطعمة وتستخدم في اللحوم المصنعة ومنتجات الأسماك، ويمكن أن تكون سامة للحيوانات والإنسان في حالة استخدامها بكيمة كبيرة. وخرج معظم الأطفال من المستشفى باستثناء طفل واحد يعاني من أعراض شديدة، كما أن هناك سبعة أطفال في المستشفى لمزيد من الملاحظة والعلاج، وفق المصدر ذاته.

ويتزامن هذا الحادث مع بدء تطبيق لائحة جديدة أصدرتها السلطات الصينية تقضي بإلزام مسؤولي المدارس من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية في الصين، بتناول الطعام مع طلابهم في مقاصف المدارس.

ويهدف هذا الإجراء إلى اكتشاف المشاكل والأخطار المتعلقة بسلامة أغذية المدارس ومعالجتها في الوقت المناسب، وفقا للائحة المشتركة الصادرة عن وزارة التعليم ومصلحة الدولة لتنظيم السوق واللجنة الوطنية للصحة.

كما تطالب اللائحة المدارس بالإفصاح عن مصادر الطعام والموردين ومعلومات أخرى وإنشاء أنظمة للوقاية من المخاطر ومكافحتها.

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