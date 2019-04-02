فضيحة: صالون للتدليك بشارع الحسن الثاني بمراكش يتحول الى وكر للدعارة

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان سانديك اقامة “فاروقيا” بشارع الحسن الثاني قرب ساحة الحارثي وبريد المغرب، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يطالب من خلالها بالتدخل وفتح تحقيق في تحول صالون للتجميل والتدليك إلى “وكر لدعارة الفتيات والمثليين”.

وحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فقد سبق لسانديك الاقامة ان اشعر المسؤولين بالتسيب والاخلال بالحياء الذي يعرفه الصالون داخل الاقامة، كما سبق ان تم تنبيه مالكته ودعوتها إلى الاحترام ووقف المخالفات، التي يتضرر منها السكان وتسيء لهم، إلا ان لاشيء تغير.

وكشفت دات الشكاية، ان الصالون تحول إلى وكر للدعارة بالنسبة للإناث والذكور، بسبب توافد شخصيات مختلفة الأعمار و”الجنسيات” طيلة الليل وواضحة النهار إلى الصالون، الذي يبقى مفتوحا حتى الساعات الأولى من الصباح مع إطلاق العنان للموسيقى الصاخبة.

وسبق ان تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش الاسبوع الماضي ، من مداهمة حمام للتدليك بحي كيليز الراقي واعتقال 11 فتاة وثلاثة شبان.

وتمت مداهمة الحمام من طرف عناصر الشرطة القضائية مباشرة بعد توصلها بشكاية من ساكنة العمارة تتعلق بالنشاط المشبوه داخل حمام التدليك.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مصلحة الشرطة القضائية للتحقيق معهم قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لحين عرضهم على النيابة العامة من أجل المنسوب اليهم.

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