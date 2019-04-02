بابا الفاتيكان: ميسي ليس ”الرب“

نُشر بتاريخ :  2019-04-02 - 08:33
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هبة بريس - وكالات

أشاد البابا فرانسيس، باللاعب القادم من بلده الأرجنتين ليونيل ميسي، لكنه قال إنه لا يجوز وصفه بالرب.

ويطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني ”الرب“ باللغة الإسبانية، لكن بابا الفاتيكان كان له رأي آخر.

وقال البابا في مقابلة مع قناة ”لاسيكستا“ التلفزيونية الإسبانية: ”يعد هذا من الناحية النظرية تدنيسًا للمقدسات، لا يجوز أن تفعلوا هذا“.

وتابع: ”قد يصفه الناس بالرب بمعنى ‘نعبدك‘ لكن الرب وحده هو الجدير بالعبادة“.

وأضاف: ”عندما تقول ‘إنه (ميسي) رب الكرة في الملعب‘ فهذه طريقة شائعة للتعبير عن نفسك، ومشاهدة ميسي يلعب، أمر رائع لكنه ليس الرب“.

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