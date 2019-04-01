مجلس مدينة البيضاء يرفض الإنخراط في مبادرة شبابية لتنظيف المدينة من الأزبال

رضى لكبير ـ هبة بريس

رفض مجلس مدينة الدار البيضاء التجاوب مع مبادرة شبابية لتنظيف مدينة الدار البيضاء من الأزبال التي أصبحت تعج بها كل شوارع المدينة وأزقتها، في تكريس واضح لسياسة مجلس المدينة المنغلقة على جميع المبادرات الرامية للنهوض بالعاصمة الاقتصادية للمملكة خصوصاً الإجتماعية والثقافية منها.

جديد سياسة الآذان الصماء تلك التي كشف عنها رئيس الجمعية الشبابية، مغاربة ونفتخر والتي تضم في سجلها العديد من المبادرات الإجتماعية والبيئة، من حملات للنظافة و أنشطة خيرية سبق لها تنظيمها بمدينة الدار البيضاء والتي تمت أغلبها بالاعتماد على عناصرها الشابة وإمكانياتها الذاتية عبر مساهمات مالية فردية وأخرى من طرف المحسنين.

وكشف شعيب شبيلي رئيس الجمعية في اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس، عن مراسلته لمجلس مدينة الدار البيضاء كتابيا، عدة مرات من أجل منح المساعدة اللوجوستيكية للجمعية من أجل إنجاح تنظيمها لحملة النظافة في دورتها الخامسة والتي تهم ثماني عمالات بمدينة الدار البيضاء، غير أن اللامبالاة كانت الجواب الأبرز من طرف قسم النظافة بمجلس المدينة، باستثناء بعض العمالات والمقاطعات التي تجاوبت مع المبادرة .

وأوضح شبيلي شعيب أن مجلس مدينة الدار البيضاء، رفض مد يد المساعدة للجمعية، عبر خياره عدم الرد على الطلبات الكتابية والعديد من المراسلات، إضافة للاتصالات الهاتفية التي كان يجريها على أرقام هواتف مسؤولي مجلس مدينة الدار البيضاء والذين فضلوا ترك هواتهم ترن كعادتهم دون الإكثرات لهموم وانشغالات المواطنين البيضاويين.

وزاد شعيب شبيلي بأن مجلس مدينة الدار البيضاء وبعد ثلاثة أشهر من المراسلات الكتابية والاتصالات الهاتفية، فضل المجلس عدم الاكتراث لمبادر تستحق التشجيع والدعم، على عكس المهرجانات التي تجد مسؤولي البيضاء يتسابقون للجلوس بالصفوف الأمامية والتقاط الصور المحروقة.

واعتبر شعيب أن شباب الجمعية يكافح وهو كله حماس من أجل جعل مدينة الدار البيضاء مدينة نظيفة وخالية من الأزبال، ومرتدية أبهى حلتها عبر تزيين الجداريات وتحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، غير أن مثل هذه التصرفات تحد من عزيمة عناصر الجمعية وترمي بالخطابات الملكية بعرض الحائط، خصوصاً تلك التي تولي أهمية للشباب المغربي وتحث على تشجيعهم.

هذا وحري بالذكر أن سياسة الآذان الصماء وعدم الانفتتاح على المبادرات الثقافية والاجتماعية، وانعدام التواصل تعتبر ”إنجازاً“ من اختصاص مجلس مدينة الدار البيضاء، ومسؤليه وعلى رأسهم العمدة عبد العزير العماري، ونوابه ”المكرفطين“، حيث يرفضون الرد حتى على هواتف رجال الإعلام معتبرين أنفسهم من علية القوم الذين ورثوا المجلس عنوة عن أنوف البيضاويين.

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