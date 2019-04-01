بالفيديو : نبش قبر جده وأخرج جمجمته احتفالاً بلقب دوري بالارجنتين !

هبة بريس ـ وكالات

تُوّج نادي راسينغ كلوب بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخه بعدما تعادل أمام مضيفه تيغري بهدف لمثله، في المرحلة الرابعة والعشرين قبل الأخيرة من البطولة المحلية.

وهذا اللقب الأول لراسينغ منذ 2014، وهو ما فسّر حالة الفرحة الهستيرية لأنصاره ومشجعيه، خاصة غابرييل أراندا، المعروف بمؤازرته للفريق بشكل دائم ومتعصب.

وأراد “أراندا” أن يشرك أحد أحبائه الأعزاء على قلبه في هذه الأجواء الاحتفالية، وهنا يدور الحديث حول جده المتوفى؛ إذ نبش الأول قبر “فالنتينا أراندا”، وأخرج جمجمته، وطاف بها في شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتفالاً بلقب الدوري المحلي.

وفي تعليقه على الواقعة، قال أراندا لمحطة “تي إن تي سبورتس” الأرجنتينية: “ذهبت إلى المقابر وأخرجت الجمجمة”.

وتابع قائلاً: “هذه الجمجمة فأل حسن، سيكون فخوراً لأني استخرجت جمجمته”.

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