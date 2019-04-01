أرسنال الإنجليزى يفوز على نيوكاسل ويتقدم للمركز الثالث

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق فريق أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، فوزًا غاليًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب “الإمارات”، فى ختام منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

سجل آرون رامسى هدف التقدم لصالح أرسنال ضد نيوكاسل فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، ثم أضاف ألكسندر لاكازيت ثانى أهداف الجانرز بطريقة رائعة فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يتقدم أرسنال للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة خلف فريقى ليفربول ومانشستر سيتى صاحبى المركزين الأول والثانى برصيد 79 و77 نقطة على الترتيب.

وجاء الجانرز ثالثا بفارق نقطتين عن فريقى توتنهام ومانشستر يونايتد (61 نقطة لكلا منهما)، و3 نقاط عن تشيلسى صاحب المركز السادس.

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