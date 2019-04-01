باريس تمنح سجينة إيرانية صفة مواطنة شرف

هبة بريس ـ وكالات

صوت مجلس مدينة باريس بالإجماع على منح صفة مواطنة شرف للإيرانية نسرين سوتوده الصادر بحقها حكم في طهران بالسجن 12 عاما وبالجلد، في حين تمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

وجاء في بيان صادر عن مجلس مدينة باريس أن “مدينة باريس تمنح صفة مواطنة شرف لنسرين سوتوده وهذا دليل دعم وإعجاب بشجاعتها الكبيرة، وتطالب بالمناسبة بإطلاق سراحها على الفور”.

وتابع البيان أن مدينة باريس توجه تحية “إلى الإصرار الذي تبديه نسرين سوتوده في الدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق النساء” ما يجعلها “مصدر إلهام”.

وتبلغ نسرين سوتوده خمسة وخمسين عاما من العمر وهي ناشطة معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقبع في السجن منذ يونيو 2018.

وفي الثاني عشر من مارس، أعلن زوجها رضا خاندان الحكم الجديد بالسجن 12 عاما الذي صدر بحقها، وأوضح أن زوجته ملاحقة بسبع تهم جمعت في ملف واحد وحكم عليها بالسجن ما مجموعه 33 عاما.

إلا أنه أوضح أيضا “أن عقوبة السجن القصوى هي التي تعتمد”، وبالتالي تلك التي تتضمن “الحث على الفساد والفسق” وعقوبتها السجن عشر سنوات كحد أقصى، إلا أن القاضي جعلها 12 عاما.

كما يضاف إلى هذه العقوبة حكم بالجلد 148 جلدة، بحق سوتوده لمثولها أمام المحكمة دون ارتداء الحجاب.

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