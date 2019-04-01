تارودانت : شكوك حول خيانة زوجية تنتهي بجريمة قتل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلصت التحقيقات الأولية مع الزوج المتهم بدبح زوجته بمنطقة تالوين شرق تارودانت، قبل أيام، أن شكوك راودت الزوج المتهم بأن زوجته تخونه دفعه الى إرتكاب جريمته التي هزت الرأي العام المحلي بتالوين .

هيجان الزوج الثلاثيني وفقدانه البصيرة، دفعه للتخطيط للجريمة، بعد أن جلب سكين من الحجم الكبير، وباغث زوجته بدبحها، وتركها مضرجة في دمائها، ليفر مباشرة بعد ذلك إلى مكان مجهول قبل أن تضع مصالح الامن يدها على المشتبه فيه .

وكان الزوج المتهم والزوجة الضحية، دائمي الخلافات، ازدادت حدتها بعد طلب الزوجة الطلاق رغم انه لهما ولدان ، عبر رفع دعوى قضائية ضد زوجها، وهو الأمر الذي لم يستوعبه، وأدى لتوثر العلاقة بينهما.

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