وهبـي : غياب الحكومة عن الدورة الاستثنائية هو احتقار وازدراء بالمؤسسة التشريعية.

هبة بريس ـ الرباط

احتج عبد اللطيف وهبي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على عدم حضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزرائه، لافتتاح الدورة الاستثنائية التي عقدت اليوم الاثنين 1 أبريل 2019، بمجلس النواب، باستثناء محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، الذي حضر نظرا لارتباطه بالجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

واستغرب وهبي في نقطة نظام خلال الجلسة، من استخفاف الحكومة بالنواب البرلمانيين الذين دعتهم لحضور الدورة الاستثنائية فيما هي غابت عنها، معتبرا غياب كذلك الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان هو احتقار وازدراء للبرلمان.

وزاد وهبي قائلا: “ممكن أن نقبل أن لا تحضر الحكومة في محطات أخرى، لكن ألا تحضر للدورة الاستثنائية التي دعت لها نواب الأمة الذين حضروا بكثافة، فهو يعني أن الحكومة دعت لهذه الدورة لتبين لنا أنها تتحكم في البرلمان”.

واحتج فريق الاستقلال على غياب الوزراء في افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان، مساء اليوم الإثنين، والتي دعت إليها الحكومة بمرسوم، كما ينص على ذلك الدستور.

الجلسة الأولى من هذه الدورة قال فيها نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس النواب، إن “غياب رئيس الحكومة فيه استخفاف وعبث ”

وأضاف مضيان أن رؤساء الفرق البرلمانية قاموا بالتعبئة من أجل الحضور المكثف في هذه الدورة الاستثنائية، لكن للأسف الجهة التي أصدرت مرسوم الدورة وهي الحكومة غائبة .

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