الوداد يسحق “الريف الحسيمي” بسداسية

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تفوق فريق الوداد البيضاوي على ضيفه شباب الريف الحسيمي بستة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، وذلك برسم منافسات الدورة الـ 23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل سداسية الفريق الأحمر كل من محمد الناهيري في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء، والنيجيري بابا توندي (د45+1 ود53)، ومحمد أوناجم (د49)، ووليد الكارتي (د65)، وزهير المترجي (د89)، فيما سجل الهدف الوحيد لشباب الحسيمة الإسباني مارتين بينجوا في الدقيقة 81.

ورفع الوداد بعد هذا الفوز رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 19 نقطة عن أقرب مطارديه حسنية أكادير، واتحاد طنجة، فيما ظل شباب الريف الحسيمي في المركز الـ 15 ما قبل الأخير، وتوقف رصيده عند 21 نقطة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0