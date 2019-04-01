جدل يرافق اطلاق سراح شاب عرض مفوض قضائي للاعتداء بمراكش

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان الاستاذ عبد المجيد شحموط المفوض القضائي بمحاكم مراكش، تعرض زوار اليوم لاعتداء خطير من قبل شاب اثناء تبليغه لحكم توصل به من كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، ضد شركة في اقامة الزيتونة بشارع عبد الكريم الخطابي.

وتعود تفاصيل الحادث حسب نفس المصادر، الى اقدام المفوض القضائي عبد المجيد شحموض على تبليغ الشركة بمضمون الحكم الصادر في حقها بمقرها المتواجد بشقة باقامة الزيتونة بشارع عبد الكريم الكطابي، إلا انه تفاجأ بشخص يخرج من نفس الشقة موضوع التبليغ يعرضه للاعتداء ونزع محفظته بالرغم من معرفته لصفته المهنية وموضوع مهمته القضائية امام مجموعة من المواطنين.

واضافت نفس المصادر، ان المفوض عبد المجيد شحموض اشعر نائب وكيل الملك بالواقعة، حيث انتقلت عناصر الدائرة الاولى لمكان الحادث وقامت باقتياد الجميع لمقر المصلحة رفقة الشهود، من اجل الاستماع اليهم في محضر قانوني.

واستغرب المفوض القضائي عبد المجيد شحموض، اقدام النائب المداوم لوكيل الملك، على اعطاء تعليماته لعناصر الدائرة الاولى من اجل تقديم الشاب في حالة سراح، بحكم ان احد اقاربه ينتمي لجسم القضاء بمراكش.

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