إفتتاح أول خط جوي بوعرفة- الدارالبيضاء وتفعيل ربط الخط السككي بوجدة

هبة بريس : أحمد المساعد

قام محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي نهار اليوم الإثنين فاتح أبريل الجاري، رفقة معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد والطيب مصباحي نائب رئيس مجلس جهة الشرق والمدير العام للخطوط الملكية المغربية وعامل إقليم بوعرفة فجيج على تدشين مطار بوعرفة وإستقبال أول طائرة للخطوط الملكية المغربية بعد توقيع إتفاقية شراكة ودعم مع مجلس جهة الشرق بموجبها يتم تأمين خط جوي يربط بوعرفة الدارالبيضاء بثمن 999 درهما ذهابا وإيابا بشكل أسبوعي .

خلال الحفل كذلك، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتطوير خط السكة الحديدية “سريع الشرق” بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي ومجلس جهة الشرق والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بتوفير قطار سياحي نموذجي يربط بين وجدة وبوعرفة مرورا بمحطة فوشال ومحطة تندرارة و الذي يهدف إلى تسويق هذه الوجهة السياحية من خلال ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية مما سيسهم في إنعاشها.

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