مضيان مهاجما العثماني :غيابكم عن افتتاح الدورة الاستثنائية استخفاف وعبث

هبة بريس ـ الربـــاط

احتج فريق الاستقلال على غياب الوزراء في افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان، مساء اليوم الإثنين، والتي دعت إليها الحكومة بمرسوم، كما ينص على ذلك الدستور.

الجلسة الأولى من هذه الدورة قال فيها نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس النواب، إن غياب رئيس الحكومة فيه استخفاف وعبث.

وأضاف مضيان أن رؤساء الفرق البرلمانية قاموا بالتعبئة من أجل الحضور المكثف في هذه الدورة الاستثنائية، لكن للأسف الجهة التي أصدرت مرسوم الدورة وهي الحكومة غائبة .

وأكد مضيان أنه كان من المفروض أن يحضر رئيس الحكومة في الجلسة، لكن الحكومة على ما يبدو تقلل من قيمة المؤسسة التشريعية، ولم تقم حتى بتعبئة مكونات الأغلبية.

الى ذلك ، صادق مجلس النواب اليوم الاثنين فاتح أبريل 2019، بالإجماع على مشروع القانون المرتبط بالضمانات المنقولة.

وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية إن مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، ينتظره أغلب الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية في مجال حصول المقاولات على التمويل، وتحسين مناخ الأعمال في المغرب بالنسبة للمستثمرين.

وأضاف بنشعبون خلال عرضه لمشروع القانون، أن هذا الإصلاح سبق أن قدمه كل من بنك المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في المغرب سنة 2016 للحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال.

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