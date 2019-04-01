لاعب مغربي يتصدر قائمة هدافي العالم ( ترتيب )

هبة بريس ـ القسم الرياضي

هو عبد الرزاق حمد الله، ابن مدينة آسفي الساحلية بدأ مشواره مع فريقها المحلي “أولمبيك آسفي” ليصير اليوم واحدا من هدافي العالم.

اللاعب الحالي بنادي النصر السعودي، يواصل تألقه في تسجيل الأهداف ليبلغ رقما لم يصله أي لاعب آخر خلال الربع الأول من سنة 2019، إذ يعد أكثر لاعب زيارة للشباك في العالم حاليا.

ويتفوق اللاعب الدولي المغربي، بحسب معطيات نشرها موقع “football database”، على لاعبين كبار من حيث عدد الأهداف المسجلة منذ بداية العام الجاري، في مقدمتهم نجم نادي برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما وصل إلى عبتة 24 هدفا حتى الآن.

ويتفوق القناص المغربي على أقرب مطارديه ليونيل ميسي، الذي سجل 20 هدفا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الصاعد، الذي سجل 17 هدفا خلال نفس الفترة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1