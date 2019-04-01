افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب

هبة بريس

عقد مجلس النواب اليوم الاثنين 01 أبريل، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.

وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.

وسيلي جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

وحسب المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل الجاري، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، سيتم خلال هذه الدورة أيضا تدارس مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري

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