حملة صحية لمرضى القلب والشرايين بمكناس

خالد لعروسي - هبة بريس

نظمت مندوبية وزارة الصحة بدعم من المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس و بتنسيق مع السلطات المحلية و بشراكة مع الجمعية الإسماعيلية الكبرى بمكناس وجمعية القلب الكبير بفاس والجمعية الوطنية لأمراض القلب والشرايين بالرباط وجمعية أطباء القلب والشرايين بمكناس يوم السبت 30 مارس 2019بمقر الجمعية الإسماعيلية الكبرى الكائن بالحبول – مكناس،حملة صحية في تخصص أمراض القلب والشرايين.

وفي نفس السياق،أطر هذه الحملة أساتذة وأطباء أجلاء في التخصص بمساعدة فريق تمريضي وإداري عن مندوبية وزارة الصحة بعمالة مكناس،حيث تضمنت إجراء تحاليل السكري والخزان والكولسترول وتحاليل مخبرية أخرى، بالإضافة إلى تخطيط القلب للمرضى قبل الفحوصات الطبية، كما واكبت حصص توعوية تحسيسية للمرضى .

و في موضوع ذي صلة، استفاد من هذه الحملة أزيد من 130 مريض كان مسجلا في لائحة المواعيد بمركز التشخيص بمستشفى محمد الخامس بمكناس ،و مرت هذه البادرة في ظروف جيدة نالت إعجاب ورضا المستفيدات والمستفيدين.

وبهذه المناسبة عبرت وزارة الصحة عن شكرها لطاقمها الطبي والتمريضي والإداري والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني التي شاركت في تنظيم هذه الحملة على مجهوداتهم الكبيرة و خدمتهم التطوعية لصحة ساكنة مكناس.

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