بنشماش يدق آخر مسمار في نعش “البام”!

لبنى أبروك – هبة بريس

اهتز الجسم الصحفي، قبل أيام، على وقع محاكمة “سابقة من نوعها”، بعد مقاضاة صحفيين وبرلماني، بتهمة “نشر أخبار صحيحة” على إثر تسريب لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وبعد جلسات ماراطونية، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بإدانة الصحفيين الاربع والبرلماني عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية.

بنمشماش، وفي ندوة صحفية نظمها عقب جلسة النطق بالحكم، حول تبرئة نفسه من متابعة الصحفيين، مدعيا أنه قام بدور “ساعي البريد” وأقدم على إحالة تقرير يتضمن توقيعات كافة المستشارين من بالفرق النيابية بالمجلس، بما فيها الكونفدرالية التي يتابع عضو منها في ذات الملف، على رئيس النيابة العامة التي كانت تابعة لوزارة العدل في شخص المص،فى الرميد

بنشماش الذي حاول تبرير موقفه وسمى نفسه ب”صديق الصحفيين” بدل “سجان الصحفيين” ، نسي أو تناسى أن “هذا الصديق” هو نفس الشخص الذي طرد العشرات من الاعلاميين العاملين بالموقع الرسمي للحزب بعد قيادته ل”البام”، دون الاكتراث الى مصيرهم أو تعويضهم عن مجهوداتهم.

بنشماش، الذي اتهم بشكل صريح وزير العدل بتعمد “جرجرة” الصحفيين بدل حفظ الدعوى، تجاهل أن الملف لا يزال تحت أنظار القضاء، بعد انتقاله الى مرحلة الاستئناف، ولا يحق لأحد توجيه اتهام للمصالح الأمنية والقضائية وللمسطرة القانونية المتبعة.

بنشماش، الذي عمد منذ قيادته لحزب الأصالة والمعاصرة، الى قتل هذا الحزب شيئا فشئيا مؤمنا بمقولة “الذي يرحل ببطء لا يعود أبدا”، بدءا من خلق صراعات مع قياديي الحزب، وطرد آخرين، وأرغام الباقي بالانسحاب والمغادرة بسبب قراراته، دق اليوم آخر مسمار في نعش “البام”.

بنشماش، الذي يعلم علم اليقين، أن السلطة الرابعة لها القوة والقدرة على الكشف عن الوجه الحقيقي للمسؤولين والمؤسسات، ستقطع اليوم علاقتها معه ومع حزبه وأتباعه الذي أصبحوا معدودين على رؤوس الأصابع.

بنشماش، الذي يسعى حسب عدد من المتتبعين الى قتل “البام” ومحو حضوره داخل الساحة السياسية، لعب الورقة الرابحة هذه المرة، ونجح في خلق عداوة مجانية مع الصحفيين وفي الاساءة الى الحزب وقطع علاقته مع الصحفيين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

بنشماس، الذي يتهم طيلة الآونة الاخيرة،حسب مقربيه، جهات يصفها ب”المعلومة” باستهداف شخصه وحزبه ومحاولة الإساءة إليه، لا يدري أنه الوحيد الذي أساء لنفسه وحزبه، وأطلق رصاصة الرحمة عليه، ودق آحر مسمار في نعشه، فهل ستتدخل أيادي رحيمة لإحياءه أم سيرحل البام الى الأبد?

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