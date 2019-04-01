النيابة العامة الجزائرية تحظر السفر على عدد من الأشخاص

هبة بريس - وكالات

أصدرت النيابة العامة في الجزائر بيانا أكدت فيه صدور أوامر بمنع “مجموعة من الأشخاص” من مغادرة أراضي البلاد، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

وأشار بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أصدر هذه الأوامر كتدبير احترازي لضرورة التحقيقات الابتدائية التي تم فتحها في قضايا “فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.

وذكر تلفزيون النهار الجزائري اليوم الاثنين أن السلطات صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وكان مصدر مطلع لوكالة روسيا اليوم، في الشرطة الجزائرية نفى اليوم، ما تناقلته وسائل إعلام جزائرية عن وجود قوائم بأسماء رجال أعمال ممنوعين من السفر.

وقال المصدر إن الشرطة ستطبق قرارات الجهات القضائية في حال طلب منها ذلك وفق القوانين، موضحا أن قرار منع الطائرات الخاصة من مغادرة مطار “هواري بومدين” اتخذته المنظمة الوطنية للطيران المدني التي تتبع وزارة النقل وأن مصالح شرطة الحدود ملزمة بتطبيق القوانين.

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