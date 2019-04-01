“لا يهمني”.. صلاح يصرّح ويواجه كلوب بعد اللقاء

هبة بريس - وكالات

كشف النجم المصري محمد صلاح لوسائل إعلام بريطانية، ما قاله لمدرب ليفربول يورغن كلوب بعد فوز “الريدز” الدراماتيكي على ضيفه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1.

ونقلت صحيفة مترو البريطانية عن صلاح قوله لقناة سكاي سبورتس: “بعد انتهاء المباراة وذهابنا إلى غرفة الملابس تحدثت مع المدرب كلوب”.

وتابع “الفرعون المصري”: ” قلت له ليس علينا أن نلعب بشكل جيد دائما. الشيء الأكثر أهمية هو النقاط، والفرق الكبيرة لديها القدرة على فعل ذلك. ربما لم نقدم اليوم أفضل أداء لنا، ولكن الفوز هو أهم شيء”.

وأكد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أن “هناك فارقا كبيرا بين الانتصار والانتصار في وقت متأخر، خاصة إذا رأيت الجماهير عقب المباراة، يكون مجنوناً. نريد حقاً الفوز بالدوري وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. الجماهير تساعدنا كثيراً، ويدفعوننا للعب بشكل أفضل”.

وأضاف :”الفرق الكبيرة تجد دائماً طريقة لحصد النقاط. ربما في الشوط الثاني لم نقدم المستوى الذي اعتدنا تقديمه في المباريات الكبيرة، لكننا فزنا وهذا هو المهم. ليفربول فريق كبير، وعليك دائماً أن تجد الطريقة للفوز وهذا ما فعلناه”.

وختم النجم المصري كلامه بالقول: “النقاط الثلاث هي أم شيء. إذا احتسب الهدف لي أو لم يحتسب، لا يهمني. لم أسجل في بعض المباريات، حسنا. أنا ألعب وأريد الفوز بالدوري، وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي”.

وكان صلاح قد شارك في تسجيل الهدف الحاسم لليفربول في الوقت القاتل، بمساعدة من “نيران صديقة” لتوتنهام بعد خطأ فاح للحارس هوغو لوريسس، لكن الهدف لم يحتسب له، واستمر سجل صلاح خاليا من الأهداف في آخر 8 مباريات مع ليفربول في جميع المسابقات.

وبفضل هذا الانتصار تصدر الفريق الأحمر مؤقتا بفارق نقطتين، بانتظار مباراة مؤجلة للمنافس العنيد مانشستر سيتي سيلعبها يوم الأربعاء القادم ضد كارديف سيتي.

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