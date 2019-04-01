مصرع شاب في حادثة سير بين الحاجب والحاج قدور

ع محياوي – هبة بريس

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، ليلة الأحد/الإثنين، على إثر حادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 7058 الرابطة بين الحاجب وسيدي اعلي بتعاونية التقدم التابعة لجماعة أيت نعمان إقليم الحاجب.

وبحسب مصادر ” هبة بريس ” تفاصيل الحادثة وقعت عندما دهست سيارة من النوع الخفيف كانت قادمة من مدينة مكناس الهالك الذي كان يسير على متن دراجته النارية في الإتجاه المعاكس أردته قتيلا على الأرض.

و فور علمهم بالحادث، هرعت على الفور السلطات المحلية والدرك الملكي بالحاجب، للقيام بالمتعين، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لأجل التشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي محضرا قضائيا بالإستماع إلى السائق تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة حيثيات و دوافع الحادث.

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