مقتل مغني الراب الأمريكي نيبسي هاسل بالرصاص‎

نُشر بتاريخ :  2019-04-01 - 10:59
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

قتل مغني الراب الأمريكي نيبسي هاسل الحاصل على ترشيح للفوز بجائزة غرامي، الأحد بالرصاص في ”لوس أنجليس“ على ما ذكرت محطة ”أن بي سي نيوز“ نقلًا عن مصادر في الشرطة.

وقال ناطق باسم شرطة ”لوس أنجليس“ لوكالة ”فرانس برس“ إن شخصًا توفَّى وأصيب اثنان آخران بجروح في إطلاق نار بعد ظهر الأحد، لكنه لم يكشف عن هوية القتيل. وقد فر مطلق النار على ما أوضح الناطق.

وغرد المغني قبل ساعات على مقتله ”أن يكون أعداؤك نافذين لبركة“. وينحدر فنان الراب من حي في ”لوس أنجليس“ يشهد حرب عصابات.

وبدأ نيبسي هاسل (33 عامًا) مسيرته ببيع ”تسجيلات مختلطة“ (ميكستايبس) ومن أشهرها ”كرينشو“ التي صدرت العام 2013.

وقد نال عن ألبومه الأول المسجل في الاستوديو ”فيكتوري لاب“ ترشيحًا للفوز بجائزة غرامي أفضل ألبوم راب في شباط/فبراير المضي. وقد نالت الجائزة في نهاية المطاف المغنية كاردي بي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في فن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بالفيديو.. لحظة سقوط الفنان عبد الله الرويشد على المسرح

تعرض الفنان الكويتي المعروف عبد الله الرويشد (58 عاماً)، لحادث سقوط على المسرح في “م…