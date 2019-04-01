حزب أردوغان يخسر بلدية اسطنبول

هبة بريس - وكالات

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة والتنمية باسطنبول، بالتزامن مع تراجع مرشحي حزب العدالة في أنقرة وأنطاليا وإزمير.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، إن مرشح المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في اسطنبول حصل على 4.16 مليون صوت مقابل 4.13 مليون لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وقالت وسائل إعلام تركية إن هنالك اعتراضات على فرز 84 صندوقا في اسطنبول.

وكان حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية تعرّض لخسارة كبيرة في العاصمة أنقرة عند 47.45 بالمئة مقابل تقدم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، الذي الذي يترأسه كمال كيليتشدار أوغلو والذي حصد 50.31 بالمئة.

وأدلى المواطنون الأتراك بأصواتهم أمس الأحد، في انتخابات الإدارة المحلية في 81 ولاية في عموم البلاد.

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