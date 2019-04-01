المغربي ياسين بوجلاب يخوض أول مباراة مع كبار شالكة

هبة سبور

أقحم مدرب شالكة الألماني ﻫﻮﺏ ﺳﺘﻴﻔﻨن ، اللاعب المغربي نسيم بوجلاب، مساء اليوم الأحد، وذلك في المباراة التي جمعت فريقه بنادي هانوفر، والتي انتهت بفوز شالكة بهدف نظيف ،برسم الجولة 27 للدوري الألماني الممتاز.

ودخل بوجلاب في الدقيقة 79 بديلا لمسجل الهدف الوحيد سيدار ، وقدم أداء رائع أمتع به الجماهير الحاضرة

يذكر أن اللاعب نسيم بوجلاب البالغ من العمر 18 سنة يعتبر من بين أحسن اللاعبين في الفريق الثاني للنادي الأزرق حيت إستطاع هذا الموسم تسجيل 13 هدف وصناعة 3 أهداف لزملائه في 19 مباراة لعبها مع شالكة.

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