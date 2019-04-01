تمارة.. توقيف شخص على متن حافلة وبحوزته كمية مخدر “ريفوتريل”

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وضبطت بحوزته (22.140) قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، أثناء تنقله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة ومتوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أ خضع لها عن حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة مخبأة بعناية داخل حقيبة أمتعته الشخصية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد مكنت من توقيف شخص ثان يشتبه في كونه الفاعل الرئيسي الذي كانت شحنة الأقراص الطبية المخدرة موجهة إليه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين المحتملين فيها.

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