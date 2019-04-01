محلل سياسي: “بنكيران نجح في رمي كرة من لهب في بيت حزبه المليء بالقش”

هبة بريس - الرباط

علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن حديث رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، مساء أمس الأحد، حول قانون الاطار المتعلق بالتعليم.

وقال الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”بنكيران على اللايف يحرض برلمانيي البيجيدي على التصويت ضد قانون الاطار المتعلق بالتعليم، ويقول للعثماني ينبغي ان ترفضه ولو ادى الامر لخروجك من الحكومة.”

بنكيران، يقول الشرقاوي، “وضع بيضه كله في سلة واحدة، والفريق البرلماني المكون من 125 امامه اربع اختيارات، فاما ان يستجيب لدعوته ويصوت ضد المشروع وبالتالي ينهي عمليا وسياسيا شرعية العثماني الذي وافق على المشروع، أو يصوت لصالح المشروع ويرسل لبنكيران رسالة مفادها ان زمانك انتهى وعليك ان تنعم ب7 ملايين وتلزم الصمت، واما سينقسم البيجيدي في التصويت تيار مؤيد للنص وتيار معارض له وهذه ضربة موجعة لوحدة الحزب الهشة واما سيصوت بالامتناع فيتحول الى حزب لا لون ولا طعم ولا شكل له”.

وتابع المحلل السياسي قائلا:”المهم بنكيران نجح في رمي كرة من لهب في بيت حزبه المليء بالقش. وفي كل الحالات ومهما كانت توجهات التصويت بنعم ام لا او انقسم او امتنع فاننا امام مشهد مأساوي لحزب كانت كل قوته في وحدته قبل ان تتفرق به السبل”.

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