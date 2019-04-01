زياش يوصل التألق مع اجاكس أمستردام

نُشر بتاريخ :  2019-04-01 - 08:09
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هبة سبور – متابعة

واصل النجم العربي المغربي حكيم زياش إبداعه وتألقه مع نادي أياكس أمستردام، بعدما قاد فريقه إلى الفوز على بي إس في أيندهوفن بثلاثة أهداف لواحد على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في المواجهة القوية، التي جمعت بينهما في قمة مباريات الأسبوع (27) في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن حكيم زياش مهاجم نادي أياكس أمستردام من إرسال كرة عرضية طويلة نحو مرمى حارس أيندهوفن، لكن الكرة اصطدمت بالمدافع الألماني دانييل شفاب، الذي حاول إبعاد الكرة، إلا أنها دخلت في شباكه، وسط حسرته ودهشة زملائه في الدقيقة (21).

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