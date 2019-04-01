الولوجيات مدخل أساسي للتمتع بالحقوق والحريات .. شعار حملة تحسيسية بالرشيدية

سعيد وعشى – الرشيدية

تحت شعار “الولوجيات مدخل اساسي للتمتع بالحقوق والحريات” واحتفالا باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، نظمت جمعية شمس لأسر وأصدقاء الأطفـال في وضعية اعاقة طيلة يوم السبت 30 مارس 2019 حملة تواصلية تحسيسية حول دور الولوجيات في ادماج الأشخاص في وضعية اعاقة في المجتمع بعدة فضاءات بمدينة الرشيدية.

وتندرج هذه الحملة التواصلية التحسيسية في إطار مشروع “اذكاء الوعي بدور الولوجيات في تعزيز مسلسل حق إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع بإقليم الرشيدية” الذي تشتغل عليه الجمعية منذ سنة بدعم من وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية والذي يهدف بشكل عام حسب تصريح رئيس جمعية شمس لأسر وأصدقاء الأطفـال في وضعية اعاقة بالرشيدية عبد العزيز الفاضل ل”هبة بريس” الى المساهمة في إذكاء الوعي بإدماج بعد الإعاقة في مخططات و استراتيجيات الإدارات والمؤسسات بإقليم الرشيدية، والى تغيير التمثلات السلبية حول مفهوم الاعاقة من اجل مجتمع شامل يؤمن بالتنوع البشري، وتوفير الوسائل التيسيرية لولوج الاشخاص في وضعية اعاقة الى الخدمات اليومية، واحترام حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية، واحترام معايير الولوجيات في الارصفة و الممرات العمومية، وتوعية و تحسيس 6 مؤسسات تعليمية بدور الولوجيات في استمرار تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة، مع حث المجلس الجماعي للرشيدية بضرورة ادراج وارساء الولوجيات في تهيئة شوارع المدينة .

وتم خلال هذه الحملة التواصلية التحسيسية الذي اشرف على تأطيرها في أجواء ماطرة متطوعين ومتطوعات من الجمعية التعريف بالولوجيات ومعاييرها، وتوزيع مطويات تتضمن مفهوم الولوجيات وانواعها(ولوجيات الاتصال والتواصل، ولوجيات النقل، الولوجيات المعمارية، الولوجيات العمرانية)، وكذا التعريف بمرجعيتها القانونية خصوصا دستور 2011 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها في 08 ابريل 2009 خاصة المادة 09، والقانون 03-10 بتاريخ 12 ماي 2003 .

وتم كذلك خلال هذه الحملة التحسيسية التواصلية التي تجاوبت معها ساكنة المدينة التعريف بالأهداف العامة للولوجيات كاحترام حقوق وكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا إدماج الاشخاص في وضعية إعاقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان الاستقلالية، والقضاء على كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وضمان دمقرطة الولوج الى جميع الخدمات لكل المواطنين، والإيمان بالاختلاف والتنوع البشري وتغيير التمثلات السلبية حول الإعاقة .

ليقوم بعدها اعضاء من الجمعية برفقة اشخاص في وضعية إعاقة حركية بجولة في مجموعة من الشوارع والأزقة بوسط المدينة والتي تم فيها الوقوف عن كثب على وضعية مجموعة من الولوجيات التي لم يتم في غالبيتها احترام القواعد المعمول بها في بنائها، الشيء الذي يعرقل بشكل واضح حركية الاشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة .

وردا على سؤال ل”هبة بريس” حول التصور العام للمجلس الجماعي للرشيدية لإرساء الولوجيات في تهيئة شوارع المدينة قال نائب رئيس المجلس المكلف بالتعمير محمد التايكي ان جمعية شمس لأسر وأصدقاء الأطفـال في وضعية اعاقة تعتبر شريك للمجلس منذ سنة 2008 من اجل تنزيل وتهيئة مجموعة من الولوجيات بالمدينة، واضاف انه على مستوى قسم التعمير بالنسبة للإدارات العمومية اصبحت الولوجيات حسب القانون مفروضة، وأن المجلس الجماعي للرشيدية يولي أهمية كبرى للموضوع .

ليؤكد النائب السابع لرئيس المجلس رشيد سامح لهبة بريس” أن الأشغال الموجودة الان وسط المدينة يتم فيها الاخذ بعين الاعتبار الولوجيات وذلك بالتنسيق مع مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة، واضاف ان المجلس سيعقد في الايام القليلة المقبلة يوم دراسي تكويني بالتنسيق مع جمعية شمس لأسر وأصدقاء الأطفـال في وضعية اعاقة من أجل وضع خطة عمل لبناء الولوجيات وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا .

وجدير بالذكر أن الفصل 34 من دستور المملكة يلزم السلطات العمومية بوضع وتنفيذ سياسات عمومية تعنى بإعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من الاندماج في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

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