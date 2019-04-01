طقس الاثنين .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بمرور سحب كثيفة ومرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة فوق كل من منطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس والغرب، فضلا عن مرور سحب غير مستقرة قد تعطي قطرات مطرية ومصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي الغربي إلى غربية بالشمال، ومن القطاع الشمالي أو الغربي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و 11 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بالشمال والوسط، وستكون ما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع حيث ستتأرجح ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بالشمال، وما بين 12 و17 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0