البابا فرانسيس: بناة الجدران سيصبحون أسرى لجدرانهم

نُشر بتاريخ :  2019-04-01 - 08:43
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هبة بريس - وكالات

انتقد بابا الفاتيكان فرانسيس الزعماء السياسيين الذين يحاولون بناء الجدران والحواجز لإبعاد المهاجرين، في إشارة منه إلى الجدار الأمريكي على الحدود مع المكسيك.

وقال البابا ردا على سؤال حول الهجرة وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك: “بناة الجدران، سواء كانت مصنوعة من الأسلاك الشائكة أو القرميد، سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها”.

وكان البابا قد قال خلال زيارته المغرب، إن “الحواجز المادية لن تحل مطلقا مشكلات الهجرة التي حلها يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم”.

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