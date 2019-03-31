ممثل كوميدي يتصدر قائمة الانتخابات الرئاسية الأوكرانية

هبة بريس ـ وكالات

تصدر الممثل الكوميدي فلوديمير زلينسكي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرنيا، متقدماً على منافسه بيترو بروشينكو، وفق استطلاع للرأي جرى، اليوم السبت، بعدما توجه الأوكرانيون إلى صناديق الاقتراح لانتخاب رئيس للبلاد.

وحصل زلنسكي على أكثر من 30% من الأصوات، مقابل نحو 18% فقط للرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشينكو، فيما حلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو ثالثة (14%)، بحسب الاستطلاع الذي شاركت ثلاثة مراكز في إجرائه.

بدوره، رحّب زلنسكي بنتائج الاستطلاع، معتبر إياها “خطوة أولى نحو انتصار كبير”، فيما وصف بوروشينكو حلوله ثانياً بـ”الدرس القاسي”، بينما رفضت تيموشنكو النتائج مؤكدة أنها حصلت على نسبة أصوات تخوّلها خوض الدورة الثانية.

وانطلقت عملية الانتخاب اليوم الأحد في الساعة 8 بالتوقيت المحلي، في ثاني انتخابات رئاسية للبلاد عقب ضم شبه حزيرة القرم لروسيا بشكل غير قانوني، وبروز الحركة الانفصالية في منطقة دونباس شرقي البلاد

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