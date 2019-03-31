المغاربة يسخرون من مدار فوق سكة للطرامواي وجماعة سلا توضح

هبة بريس - الرباط

أثار إنشاء مدار فوق سكة للطرامراي بمدينة سلا، خلال زيارة البابا فرانسيس إلى المغرب، سخرية عارمة تجاه جماعة سلا على مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، وهو الأمر الذي دفع نائب الرئيس عبد اللطيف سودو للتوضيح.

وبرر سودو عبر تدوينة فيسبوكية عن ”خمس حقائق“ كانت سببا في إنشاء هذا المدار المثير للاستغراب، معتبرا على هذه السكة غير مشغلة و هي في طور الإنجاز و تهم الشطر الثاني من شبكة الترامواي التي تمتد لمقاطعة احصين مرورا بحي مولاي اسماعيل مولاي اسماعيل.

ـ ثانيا أن أشغال ترامواي تسببت في عرقلة السير بين شارع الحسن الثاني و شارع المسيرة و تم استعمال علامة قف بشارع الحسن الثاني لتيسير مرور المواطنين من و إلى شارع المسيرة و ذلك بقرار من مجلس جماعة سلا بعد طلب من السلطات.

ـ ثالثا وبعد الإنتهاء من تهيئة سكة الترامواي و جنبات الرصيف بشارع الحسن الثاني، عمدت شركة ترامواي الرباط سلا في اعتماد تقنية المدار لتيسير السير و الجولان من و إلى الشارعين.

ـ رابعا أشغال تمديد الترامواي تنجز الآن بداخل الحديقة المحاذية إلى غاية القنطرة التي يتم إنجازها.

و أضاف في النقطة الخامسة، بأن «هذه ليست أشغال جماعة سلا، وإنما أشغال شركة الترامواي الرباط سلا مشكورة».

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