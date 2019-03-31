الريــال يخطف فوزا قاتلا أمام متذيل الدوري الإسباني هويسكا

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق فريق ريال مدريد فوزا قاتلا على نظيره هويسكا 3-2 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

تقدم هويسكا مبكرا فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اللاعب خوان كاميلو هيرنانديز الذى تلقى عرضية أمام المرمى ليسددها مباشرة فى الشباك.

وجاء هدف التعادل فى الدقيقة 25 عبر إيسكو ألاركون ، وذلك من خلال كرة عرضية أمام الشباك الخالية ليسجلها بسهولة فى المرمى.

وفى الشوط الثاني سجل داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الهدف الثاني للملكي من عرضية كريم بنزيما أمام المرمى فى الدقيقة 62 ، وقد تعادل شابيير إتشيتا فى الدقيقة 74 .

وفى الدقيقة 88 سجل الفرنسي كريم بنزيما هدفا قاتلا لريال مدريد ليقود به الفريق الملكي لتحقيق فوزا مثيرا.

وبهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل هويسكا المركز الأخير برصيد 22 نقطة، علما بأن برشلونة يتصدر برصيد 69 نقطة

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