انباء عن اعتقال امام مغربي وشخص آخر بسبب تدوينات ضد زيارة “البابا”

هبة بريس ـ الربـــاط

افرجت المصالح الأمنية بولاية الرباط، عن شابين أحدهما مقرئ يدعى محمد القصابي المشهور ب”معيقلي المغرب”، إمام مسجد بمدينة تمارة، وشاب اخر يدعى ايوب الكريني. وذلك بعد توقيفهما أمس السبت بسبب تدوينات لهما، أعلنا فيها رفضهما لزيارة البابا فرنسيس للمغرب.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع ان اعتقال الشابين جاء بعد تداول صفحة على فيسبوك تدوينة تحمل معاني الكراهية ورفض زيارة البابا فرانسيس للمغرب، حيث اعتقلت العناصر الأمنية مدير الصفحة وهو شاب من مدينة تمارة، قبل أن يتبين بعد التحقيق معه أنه ليس من نشر التدوينة، وإنما تعود للإمام محمد القصابي، وقام فقط بمشاركتها.

وجاء في تدوينة لمحمد القصابي، نشرها على صفحتها بفيسبوك اليوم الأحد” الشكر موصول للسلطات على حسن المعاملة”.

و أضاف “شكرا لكل كل واحد سول عليا من قريب أو بعيد والهاتف رآه مازال معنديش بدون رسائل”.ولم يذكر القصابي سبب توقيفه أو التهم التي وجهت له.

ونشر أيوب الكريني اليوم الأحد تدوينة يقول فيها انه افرج عنه رفقة محمد القصابي.

وجاء في تدوينة له:” تم إطلاق سراحي أنا ومحمد القصابي”.

ووجه الكريني شكره الى كل من المديرية العامة للأمن الوطني بتمارة وولاية أمن الرباط وسرية الدرك الملكي عين عودة ووالوكيل بالمحكمة الإبتدائية تمارة على حكمتهم قبل أخد القرار”.



وتقول مصادر جيدة الاطلاع ان التحقيق مازال جاريا مع الشخصين، حيث أبلغت الشرطة الامام بضرورة العودة الى قسم الشرطة في وقت لاحق ، فيما لم تعلق السلطات بعد على حادث توقيف الشابين .

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