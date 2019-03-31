ورزازات تحتضن منتدى تحت شعار “افريقيا والنموذج الاقتصادي المغربي”

ورزازات ـ خاص

ستحتضن مدينة ورزازات، خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل المقبل، الدورة السادسة للمنتدى المغربي لريادة الأعمال.

وذكر بلاغ لجمعية “ماروك جون وارزازات”، أن هذه الدورة، التي اختارت شعار”افريقيا والنموذج الاقتصادي المغربي .. الشباب كمحرك اقتصادي للتنمية”، ستعرف مشاركة 15 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت الجمعية أن دورة السنة الجارية لهذا المنتدى، المنظم بدعم من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومجلس جهة درعة تافيلالت، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمركز الجهوي للاستثمار، وشركاء آخرين، تأتي في إطار الانخراط التام والبناء في الاستراتيجية الرامية إلى التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع البلدان الإفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد هذا اللقاء مشاركة 150 شاب وشابة لتقديم مشاريعهم وابتكاراتهم تحت إشراف وتأطير عدد من الخبراء.

ويهدف المنتدى إلى تقوية قدرات الشباب على اكتساب مهارات جديدة وآليات القيادة وصياغة المشاريع الخاصة، وخلق المقاولات وتنمية الجوانب الاجتماعية والتضامنية، عبر دعم وتشجيع المبادرة الفردية الفعالة.

وأشارت الجمعية إلى أن دورة سنة 2019 ستعرف حضور مسؤولين دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين، وكذا خبراء وأكاديميين مختصين من المغرب والدول الافريقية الصديقة، من أجل تبادل التجارب والخبرات في مجالات المقاولة والابتكار والتنمية، وفتح آفاق للتعاون والتبادل والاطلاع على آخر مستجدات عالم الأعمال والاقتصاد.

واعتبر المصدر ذاته أن المنتدى “يجمع تحت مظلته شبابا مغاربة يحملون طموح الابتكار والإبداع، بخبراء وفاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب، للعمل معا عبر جلسات نقاشية ومنتديات موضوعاتية حول الفرص والتحديات والرهانات، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عالم المقاولة”.

وأضاف أن المنتدى المغربي لريادة الأعمال “يتبنى رؤية استشرافية بتعزيز الوعي بأهمية تنظيم المشاريع الخاصة والمساعدة في تحقيق التنمية، من خلال اقتصاد ناجع ومستدام يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني والدولي، ورهانات التغيرات المناخية في ظل الانخراط الملتزم للمملكة المغربية في الأوراش الإيكولوجية الكبرى بغية بناء اقتصاد يراعي الجوانب البيئية”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0