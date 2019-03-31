بعد “في بلادي ظلموني ” ..جماهير الرجاء تتغنى بفلسطين ( فيديو )

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أطلقت جماهير نادي الرجاء البيضاوي أغنية جديدة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت اسم “رجاوي فلسطيني”.

وتأتي الأغنية الجديدة، لجماهير الفريق المغربي الفائز مؤخراً بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الأغنية الشهيرة “في بلادي ظلموني”.

وتداول عدد من محبي الفريق المغربي الأغنية الجديدة على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، حيث تبدأ بكلمات “يا لي عليك القلب حزين، وهادي سنين تدمع العين للحبيبة يا فلسطين، آه وين العرب نايمين.. آه يا زينة البلدان، قاومي”.

ومن بين كلمات الأغنية “ما نسمح فيك يا غزة، مالكري عليا بعيدة “.

وطالبت الأغنية بالحرية لفلسطين وللقدس، ثم اختتمت كلماتها بـ”رجاوي فلسطيني حبيت نمشي شكون يديني .

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