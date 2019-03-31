قداسة البابا فرانسيس يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية للمملكة

نُشر بتاريخ :  2019-03-31 - 18:15
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هبة بريس ـ و م ع

غادر البابا فرانسيس، اليوم الأحد، المغرب في ختام زيارة رسمية للمملكة بدعوة من أمير المؤمنين، الملك محمد السادس.

وترأس البابا، اليوم الأحد بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حفلا دينيا حضره حوالي 10 آلاف شخص.

والتقى البابا فرانسيس، اليوم الأحد بتمارة، عددا من أعضاء ومتطوعي المركز القروي للأعمال الاجتماعية الواقع بالجماعة القروية مرس الخير.

وعاد البابا فرانسيس إلى روما يومه الأحد، عبر طائرة بوينغ “800-737″، التابعة للخطوط الملكية المغربية.

وأقلعت الطائرة في رحلة الإياب من مطار الرباط سلا، في حدود الساعة الخامسة والربع بعد الزوال، وتضم حوالي 100 راكب بينهم 10 من أفراد من طاقم الطائرة، التي يقودها الربان، يوسف فرج.

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